На тушение пожара в Балашихе направлены два вертолета

В подмосковной Балашихе продолжается тушение крупного пожара на складе. На помощь наземным силам были направлены два вертолета — Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиационного центра, сообщила пресс-служба МЧС.

Пламя распространилось на площадь около 4 тыс. кв. м. Тушение осложняет сильная задымленность на месте происшествия. К ликвидации возгорания привлечены более 80 пожарных и около 30 единиц техники.

Информация о возгорании поступила сегодня днем. Место пожара находится по адресу: улица Звездная, дом 11. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

Авиационные подразделения МЧС были мобилизованы для усиления борьбы с огнем, который охватил складское помещение. Вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены непосредственно на очаг возгорания для эффективного тушения и координации действий наземных сил. В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются