Самарские инспекторы ГАИ за субботу выловили 21 пьяного водителя

За минувшие сутки в Самарской области было зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 9 человек, 1 погиб, сообщило в воскресенье ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, ДТП связаны с несоблюдением дистанции при высокой скорости движения, съездом в кювет и выездом на полосу встречного движения там, где это запрещено.

Всего за сутки сотрудниками ГАИ было выявлено 387 нарушений ПДД, в том числе 90 фактов незаконной «тонировки» и 21 случай управления автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Сутками ранее, по данным ГАИ, было отловлено 15 пьяных водителей.

Андрей Васильев