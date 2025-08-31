Курская АЭС досрочно вывела на полную мощность энергоблок №3

Курская АЭС на неделю раньше срока восстановила мощность 3-го энергоблока, разгруженного наполовину из-за инцидента с БПЛА 24 августа, сообщает управление коммуникаций атомной станции в воскресенье.

«В 2:20 была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6. Мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%»,— говорится в Telegram-канале станции.

Напомним, 24 августа в результате атаки беспилотника на Курскую АЭС произошло локальное возгорание, что привело к снижению мощности третьего блока на 50% из-за повреждения трансформатора. В настоящее время энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме работы без генерации, а энергоблок №4 проходит плановый ремонт.