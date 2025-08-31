В центре Самары воскресной ночью горели здания

В центре Самары на ул. Самарской, 96 ночью 31 августа горели три неэксплуатируемых здания, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 5:10 утра, пожар распространился на площадь 600 кв. метров, горели три неэксплуатируемых и ранее расселенных деревянных здания, а также надворные постройки, «в 6:17 пожал был локализован», «погибших и пострадавших нет». К тушению пожара участвовали 71 человек, 23 единицы техники. Что стало причиной пожара, пока не установлено.

Андрей Васильев