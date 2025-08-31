В Сибири задержаны авиарейсы с 1,5 тысячами пассажиров

Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в аэропортах Норильска, Новосибирска и Красноярска вылета ожидают около 1,5 тыс. пассажиров.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Так, в аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева из-за тумана задержаны рейсы авиакомпаний «НордСтар» и «Сибирь» в Москву, Красноярск и Новосибирск. В результате вовремя не смогли вылететь более 690 пассажиров. В международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина по причине позднего прибытия самолетов задержаны рейсы авиакомпании «Сибирь» в Москву, Сочи, Абакан и Сургут. Посадки на самолет ожидают свыше 500 пассажиров. По той же причине в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского отложено выполнение рейсов авиакомпаний «НордСтар» и «Сибирь» в Норильск и Новосибирск. Ожидают вылета свыше 250 пассажиров.

Надзорное ведомство контролирует предоставление пассажирам услуг, полагающихся при задержке рейса.

Михаил Кичанов