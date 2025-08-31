ЦУР Ульяновской области сообщил о фейковом приказе

Ульяновский Центр управления регионом в своем Telegram-канале разоблачил очередной фейк — появившийся в сети интернет якобы приказ регионального минпросвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«В Ульяновской области очередной фейк. На этот раз под ударом министерство просвещения и воспитания региона»,— заявляет ЦУР. Как отмечается в сообщении ЦУР, в фейковом документе говорится, что министерство просвещения и воспитания Ульяновской области якобы издало приказ «Об отдельных вопросах соблюдения безопасности населения во время проведения праздничных мероприятий в День знаний на территории Ульяновской области», которым, в частности, предписывается проводить проверку военнослужащих и ветеранов СВО на наличие оружия и боеприпасов, не допускать их персонального общения с учащимися и т.д.

В ЦУР подчеркивают, что распространяемый фейковый документ — спланированная провокация, в реальности такого документа не существует, о чем также заявили и в региональном минпросвещения.

Андрей Васильев