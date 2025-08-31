Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кинематографическое чудовище

Андрей Плахов — о первой встрече с режиссером Гильермо дель Торо

Один из участников Венецианского кинофестиваля — мексиканский режиссер Гильермо дель Торо с фильмом «Франкенштейн». Кинообозреватель “Ъ” Андрей Плахов вспоминает, как много лет назад здесь же в Венеции они познакомились, находясь в жюри конкурса фильмов-дебютов.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Поздно вечером 30 августа в Венеции была премьера фильма Гильермо дель Торо «Франкенштейн», и я уже третий раз встретился на острове Лидо со своим старым знакомым — знаменитым мексиканским режиссером. Со времени первой встречи прошло почти 20 лет, хотя кажется, это было вчера.

Мы вместе с дель Торо и иранским режиссером Мохсеном Махмалбафом оказались в жюри конкурса дебютов. Надо было отсмотреть 26 фильмов, выбрать лучший и присудить единственный приз. Но какой — €100 тыс.! Мы чувствовали свою ответственность и прилежно с утра до вечера смотрели кино.

Жюри должна была возглавить Пола Вагнер, акула голливудского бизнеса, правая рука и продюсер Тома Круза. Но она не приехала ни на открытие фестиваля, ни на следующий день, ни еще через один. На наши вопросы, когда же она появится, в дирекции фестиваля каждый раз отвечали «завтра». Причина была всем ясна: как раз в эти дни разыгрался скандал, связанный с сайентологическими увлечениями Круза и грозивший большими убытками его компании. Мы уже отсмотрели половину программы и больше не ждали никакую Полу, но тут она явилась как ни в чем ни бывало и с очаровательной улыбкой произнесла: «Как я рада вас всех видеть. Я знаю вас, Мух-син Мах-мул-буф. И вас, Андрей Пла-кув, я прочла все ваши 33 книги… Я так мечтала наконец пообщаться с интеллектуальными людьми, отвести душу. А то у нас в Голливуде говорят только про деньги, это так скучно».

Вероятно, в самолете Пола просмотрела информацию о членах жюри, там упоминалась моя книга «33 режиссера современного кино», вот откуда появилась эта цифра. Потом мы выяснили, что предки Полы родом из Одессы, но по-русски она не знала ни слова, а все иностранные фамилии, выступая на закрытии фестиваля, нещадно перевирала. Но главное, чем сразила нас госпожа Вагнер,— это предложением заново пересмотреть все фильмы вместе с ней! Тут уж мы, потратившие несколько дней на не самые великие в мире киноленты, взбунтовались. Впрочем, тревога была ложной.

На следующий день в Венецию приехал Дэвид Линч, а вслед за ним — муж Полы Вагнер, который, кажется, одно время работал агентом знаменитого режиссера. Линча награждали «Золотым львом» за вклад в кино, и Пола с мужем отправились на церемонию. Это была такая образцовая, словно сделанная из пластика голливудская пара. Увлеченная светской жизнью, глава жюри успела посмотреть в итоге полтора фильма из двадцати шести — один американский и половину «Эйфории» Ивана Вырыпаева (признан в РФ иноагентом).

Настало время финального заседания жюри. Мы провели за обсуждением программы целый день, заодно позавтракав, пообедав и поужинав.

Выбрать весомого претендента на награду оказалось почти неразрешимой задачей. Вдвоем с дель Торо мы поддерживали «Эйфорию», но Махмалбаф заявил, что покончит с собой, если эта картина победит.

После такой мрачной шутки (а кто знает, шутка ли это в иранском менталитете?) члены жюри едва не переругались. На склоне дня, когда эмоции были уже выплеснуты и силы иссякли, родился неизбежный компромисс. Драгоценный приз ушел к фильму, который по большому счету никому из членов жюри особенно не нравился и который сегодня никто не вспомнит. Увы, так бывает на фестивалях, и чем дальше, тем чаще.

Кадр из фильма «Лабиринт Фавна», 2006 год

Кадр из фильма «Лабиринт Фавна», 2006 год

Фото: Picturehouse

Кадр из фильма «Форма воды», 2017 год

Кадр из фильма «Форма воды», 2017 год

Фото: Fox Searchlight

Кадр из фильма «Франкенштейн», 2025 год

Кадр из фильма «Франкенштейн», 2025 год

Фото: Bluegrass Films / Bluegrass Films

Мексиканец дель Торо еще не был в ту пору таким культовым, как сегодня, но уже снял «Лабиринт Фавна» — один из лучших фильмов о франкизме. Обаятельнейший толстяк Гильермо — страстный киноман, волшебник и визионер, Настоящее кинематографическое чудовище, способное создавать уникальные художественные миры — сказочно прекрасные и пугающе ужасные. За прошедшие с тех пор годы он покорил Голливуд, отхватил три «Оскара» и «Золотого льва» за фильм «Формула воды». Теперь он опять конкурсант, хотя призы ему уже не особо-то нужны. Надеюсь, венецианское жюри окажется справедливым, профессиональным и оценит лучшие фильмы конкурса по достоинству.

Фильмы и монстры Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо родился 9 октября 1964 года в Гвадалахаре в Мексике, обучался в центре киноисследований Университета Гвадалахары. В молодости будущий режиссер подрабатывал санитаром в психиатрической больнице и, по собственным рассказам, обедал в морге по соседству

Гильермо дель Торо родился 9 октября 1964 года в Гвадалахаре в Мексике, обучался в центре киноисследований Университета Гвадалахары. В молодости будущий режиссер подрабатывал санитаром в психиатрической больнице и, по собственным рассказам, обедал в морге по соседству

Фото: @RealGDT / Courtesy Guillermo del Toro

«История в конечном итоге представляет собой список призраков» &lt;br>С детства Гильермо дель Торо был очарован монстрами, которых считал символами великой силы. Около десяти лет он работал гримером, а в начале 1980-х создал свою компанию по производству спецэффектов «Некропия». В 1992 году выпустил свой дебютный фильм «Хронос», по сюжету которого некий алхимик изобрел магическое устройство, дарующее бессмертие и питающееся свежей человеческой кровью

«История в конечном итоге представляет собой список призраков»
С детства Гильермо дель Торо был очарован монстрами, которых считал символами великой силы. Около десяти лет он работал гримером, а в начале 1980-х создал свою компанию по производству спецэффектов «Некропия». В 1992 году выпустил свой дебютный фильм «Хронос», по сюжету которого некий алхимик изобрел магическое устройство, дарующее бессмертие и питающееся свежей человеческой кровью

Фото: @RealGDT

В 1997 году режиссер выпустил свой первый голливудский фильм «Мутанты», который считает своей самой слабой работой из-за постоянного вмешательства в съемочный процесс продюсера Боба Вайнштейна. Главную роль в фильме сыграла оскароносная Мира Сорвино (на фото)

В 1997 году режиссер выпустил свой первый голливудский фильм «Мутанты», который считает своей самой слабой работой из-за постоянного вмешательства в съемочный процесс продюсера Боба Вайнштейна. Главную роль в фильме сыграла оскароносная Мира Сорвино (на фото)

Фото: Eric Robert / Sygma / Getty Images

«Моя жизнь — чемодан. Я — путешествующий мексиканец» &lt;br>В 1997 году отца режиссера похитили в Мексике, после чего потребовали выкуп. С выплатой ему помог другой режиссер — Джеймс Кэмерон (на фото справа). После этого инцидента Гильермо дель Торо перевез свою семью в США

«Моя жизнь — чемодан. Я — путешествующий мексиканец»
В 1997 году отца режиссера похитили в Мексике, после чего потребовали выкуп. С выплатой ему помог другой режиссер — Джеймс Кэмерон (на фото справа). После этого инцидента Гильермо дель Торо перевез свою семью в США

Фото: Kevin Winter / Getty Images

«Успех — это возможность напортачить на своих условиях» &lt;br>Гильермо дель Торо почти семь лет боролся со студиями, чтобы получить Рона Перлмана (на фото слева) на главную роль в своем фильме «Хеллбой: Герой из пекла» (2004)

«Успех — это возможность напортачить на своих условиях»
Гильермо дель Торо почти семь лет боролся со студиями, чтобы получить Рона Перлмана (на фото слева) на главную роль в своем фильме «Хеллбой: Герой из пекла» (2004)

Фото: Festival Internacional de Cine en Guadalajara / Wikipedia

Гильермо дель Торо является большим фанатом комиксов. Его коллекция настолько огромна, что ему пришлось купить еще один дом, чтобы полностью разместить ее там &lt;br>На фото: Гильермо дель Торо с фигуркой Хеллбоя

Гильермо дель Торо является большим фанатом комиксов. Его коллекция настолько огромна, что ему пришлось купить еще один дом, чтобы полностью разместить ее там
На фото: Гильермо дель Торо с фигуркой Хеллбоя

Фото: Damian Dovarganes / AP

Одним из главных шедевров Гильермо дель Торо считается его фильм «Лабиринт Фавна» (2006), который выиграл три технические премии на «Оскаре» и вошел в многочисленные списки лучших фэнтези-фильмов &lt;br>На фото: Гильермо дель Торо на спецпоказе «Лабиринта Фавна» в Лос-Анджелесе

Одним из главных шедевров Гильермо дель Торо считается его фильм «Лабиринт Фавна» (2006), который выиграл три технические премии на «Оскаре» и вошел в многочисленные списки лучших фэнтези-фильмов
На фото: Гильермо дель Торо на спецпоказе «Лабиринта Фавна» в Лос-Анджелесе

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Во время съемок «Лабиринта Фавна» (2006) режиссер похудел на 20 кг, в чем он сам признался в видеопрологе к DVD &lt;br>На фото: блокнот Гильермо дель Торо с описанием монстров из фильма «Лабиринт Фавна»

Во время съемок «Лабиринта Фавна» (2006) режиссер похудел на 20 кг, в чем он сам признался в видеопрологе к DVD
На фото: блокнот Гильермо дель Торо с описанием монстров из фильма «Лабиринт Фавна»

Фото: Christina Koci Hernandez / San Francisco Chronicle / Getty Images

Режиссер собирался снять фильм «Тор» (2011) для Marvel из-за интереса к скандинавской мифологии, но отказался от участия, так как для этого требовалось подписать долгосрочный контракт. Также он мог снять фильмы «Я легенда» (2007), «Один пропущенный звонок» (2008), «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)

Режиссер собирался снять фильм «Тор» (2011) для Marvel из-за интереса к скандинавской мифологии, но отказался от участия, так как для этого требовалось подписать долгосрочный контракт. Также он мог снять фильмы «Я легенда» (2007), «Один пропущенный звонок» (2008), «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)

Фото: Kevork Djansezian, File / AP

«Признак настоящей дружбы — это когда ты умеешь прощать успех» &lt;br>Гильермо дель Торо является близким другом двух других успешных мексиканских режиссеров Алехандро Гонсалеса Иньярриту (слева) и Альфонсо Куарона (справа). Вместе их называют «три амиго мексиканского кинематографа»

«Признак настоящей дружбы — это когда ты умеешь прощать успех»
Гильермо дель Торо является близким другом двух других успешных мексиканских режиссеров Алехандро Гонсалеса Иньярриту (слева) и Альфонсо Куарона (справа). Вместе их называют «три амиго мексиканского кинематографа»

Фото: Grant Hindsley / AP

Режиссер обладает фотографической памятью, а также обширными знаниями и практическим опытом в области видеоигр, является хорошим другом японского разработчика видеоигр Хидео Кодзимы &lt;br>На фото: Гильермо дель Торо дает интервью на премьере фильма «Тихоокеанский рубеж» в 2013 году

Режиссер обладает фотографической памятью, а также обширными знаниями и практическим опытом в области видеоигр, является хорошим другом японского разработчика видеоигр Хидео Кодзимы
На фото: Гильермо дель Торо дает интервью на премьере фильма «Тихоокеанский рубеж» в 2013 году

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В 2017 году режиссер выпустил фильм «Форма воды», который получил несколько престижных наград, включая «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале и «Оскар» за «Лучший фильм» и «Лучшего режиссера». Картина является личным фаворитом Гильермо дель Торо среди собственных фильмов &lt;br>На фото: Гильермо дель Торо получает «Золотого льва» за фильм «Форма воды» на Венецианском кинофестивале

В 2017 году режиссер выпустил фильм «Форма воды», который получил несколько престижных наград, включая «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале и «Оскар» за «Лучший фильм» и «Лучшего режиссера». Картина является личным фаворитом Гильермо дель Торо среди собственных фильмов
На фото: Гильермо дель Торо получает «Золотого льва» за фильм «Форма воды» на Венецианском кинофестивале

Фото: Domenico Stinellis / AP

«Естественное состояние фильма — это когда его не снимают» &lt;br>Режиссер, по собственному признанию, около 16 лет своей жизни потратил на написание и соавторство сценариев к фильмам, которые так и не были сняты. Всего за свою карьеру он снял более 20 фильмов

«Естественное состояние фильма — это когда его не снимают»
Режиссер, по собственному признанию, около 16 лет своей жизни потратил на написание и соавторство сценариев к фильмам, которые так и не были сняты. Всего за свою карьеру он снял более 20 фильмов

Фото: Refugio Ruiz / AP

Гильермо дель Торо стал первым режиссером, получившим премии «Оскар» в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший фильм» и «Лучший анимационный фильм» за разные картины &lt;br>На фото: Гильермо дель Торо получает «Оскар» за «Лучшего режиссера» за фильм «Форма воды»

Гильермо дель Торо стал первым режиссером, получившим премии «Оскар» в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший фильм» и «Лучший анимационный фильм» за разные картины
На фото: Гильермо дель Торо получает «Оскар» за «Лучшего режиссера» за фильм «Форма воды»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

В 2019 году режиссер получил собственную звезду на голливудской Аллее славы

В 2019 году режиссер получил собственную звезду на голливудской Аллее славы

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

«Анимация — это кино. Анимация — это не жанр. И анимация готова к следующему шагу. Мы все к этому готовы» &lt;br>Кукольный мультфильм «Пиноккио» (2022), который режиссер снял по собственному сценарию, выиграл «Оскар» за «Лучший анимационный фильм» На фото: Гильермо дель Торо на премьере «Пиноккио» в Лондоне

«Анимация — это кино. Анимация — это не жанр. И анимация готова к следующему шагу. Мы все к этому готовы»
Кукольный мультфильм «Пиноккио» (2022), который режиссер снял по собственному сценарию, выиграл «Оскар» за «Лучший анимационный фильм» На фото: Гильермо дель Торо на премьере «Пиноккио» в Лондоне

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

