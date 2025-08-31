Кинематографическое чудовище

Один из участников Венецианского кинофестиваля — мексиканский режиссер Гильермо дель Торо с фильмом «Франкенштейн». Кинообозреватель “Ъ” Андрей Плахов вспоминает, как много лет назад здесь же в Венеции они познакомились, находясь в жюри конкурса фильмов-дебютов.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Кинообозреватель “Ъ” Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Поздно вечером 30 августа в Венеции была премьера фильма Гильермо дель Торо «Франкенштейн», и я уже третий раз встретился на острове Лидо со своим старым знакомым — знаменитым мексиканским режиссером. Со времени первой встречи прошло почти 20 лет, хотя кажется, это было вчера.

Мы вместе с дель Торо и иранским режиссером Мохсеном Махмалбафом оказались в жюри конкурса дебютов. Надо было отсмотреть 26 фильмов, выбрать лучший и присудить единственный приз. Но какой — €100 тыс.! Мы чувствовали свою ответственность и прилежно с утра до вечера смотрели кино.

Жюри должна была возглавить Пола Вагнер, акула голливудского бизнеса, правая рука и продюсер Тома Круза. Но она не приехала ни на открытие фестиваля, ни на следующий день, ни еще через один. На наши вопросы, когда же она появится, в дирекции фестиваля каждый раз отвечали «завтра». Причина была всем ясна: как раз в эти дни разыгрался скандал, связанный с сайентологическими увлечениями Круза и грозивший большими убытками его компании. Мы уже отсмотрели половину программы и больше не ждали никакую Полу, но тут она явилась как ни в чем ни бывало и с очаровательной улыбкой произнесла: «Как я рада вас всех видеть. Я знаю вас, Мух-син Мах-мул-буф. И вас, Андрей Пла-кув, я прочла все ваши 33 книги… Я так мечтала наконец пообщаться с интеллектуальными людьми, отвести душу. А то у нас в Голливуде говорят только про деньги, это так скучно».

Фото: Архива Андрея Плахова Андрей Плахов и режиссер Гильермо Дель Торо в Венеции, 2006 год

Фото: Архива Андрея Плахова

Вероятно, в самолете Пола просмотрела информацию о членах жюри, там упоминалась моя книга «33 режиссера современного кино», вот откуда появилась эта цифра. Потом мы выяснили, что предки Полы родом из Одессы, но по-русски она не знала ни слова, а все иностранные фамилии, выступая на закрытии фестиваля, нещадно перевирала. Но главное, чем сразила нас госпожа Вагнер,— это предложением заново пересмотреть все фильмы вместе с ней! Тут уж мы, потратившие несколько дней на не самые великие в мире киноленты, взбунтовались. Впрочем, тревога была ложной.

На следующий день в Венецию приехал Дэвид Линч, а вслед за ним — муж Полы Вагнер, который, кажется, одно время работал агентом знаменитого режиссера. Линча награждали «Золотым львом» за вклад в кино, и Пола с мужем отправились на церемонию. Это была такая образцовая, словно сделанная из пластика голливудская пара. Увлеченная светской жизнью, глава жюри успела посмотреть в итоге полтора фильма из двадцати шести — один американский и половину «Эйфории» Ивана Вырыпаева (признан в РФ иноагентом).

Настало время финального заседания жюри. Мы провели за обсуждением программы целый день, заодно позавтракав, пообедав и поужинав.

Выбрать весомого претендента на награду оказалось почти неразрешимой задачей. Вдвоем с дель Торо мы поддерживали «Эйфорию», но Махмалбаф заявил, что покончит с собой, если эта картина победит.

После такой мрачной шутки (а кто знает, шутка ли это в иранском менталитете?) члены жюри едва не переругались. На склоне дня, когда эмоции были уже выплеснуты и силы иссякли, родился неизбежный компромисс. Драгоценный приз ушел к фильму, который по большому счету никому из членов жюри особенно не нравился и который сегодня никто не вспомнит. Увы, так бывает на фестивалях, и чем дальше, тем чаще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Лабиринт Фавна», 2006 год Фото: Picturehouse Кадр из фильма «Форма воды», 2017 год Фото: Fox Searchlight Кадр из фильма «Франкенштейн», 2025 год Фото: Bluegrass Films / Bluegrass Films Следующая фотография 1 / 3 Кадр из фильма «Лабиринт Фавна», 2006 год Фото: Picturehouse Кадр из фильма «Форма воды», 2017 год Фото: Fox Searchlight Кадр из фильма «Франкенштейн», 2025 год Фото: Bluegrass Films / Bluegrass Films

Мексиканец дель Торо еще не был в ту пору таким культовым, как сегодня, но уже снял «Лабиринт Фавна» — один из лучших фильмов о франкизме. Обаятельнейший толстяк Гильермо — страстный киноман, волшебник и визионер, Настоящее кинематографическое чудовище, способное создавать уникальные художественные миры — сказочно прекрасные и пугающе ужасные. За прошедшие с тех пор годы он покорил Голливуд, отхватил три «Оскара» и «Золотого льва» за фильм «Формула воды». Теперь он опять конкурсант, хотя призы ему уже не особо-то нужны. Надеюсь, венецианское жюри окажется справедливым, профессиональным и оценит лучшие фильмы конкурса по достоинству.