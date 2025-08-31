В Госдуме предупредили водителей о штрафах за заменители детских кресел

С 1 сентября в России вступают в силу новые требования к перевозке детей в автомобилях. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала ТАСС, что запрещается использовать заменители детских кресел, такие как лямки, адаптеры и бескаркасные кресла, которые «из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками».

Нарушение правил повлечёт штраф до 3 тыс. руб. для физических лиц и до 100 тыс. руб. для юридических лиц, включая такси. По словам госпожи Буцкой, теперь в машинах смогут перевозить детей только в сертифицированных автомобильных креслах или бустерах, прошедших серьёзные краш-тесты.

Это связано с тем, что небезопасные фиксирующие устройства могут привести к серьезным травмам и даже гибели ребенка. При резком торможении тканевые фиксаторы не выдерживают нагрузки, ремень смещается к шее и может душить малыша. Кроме того, большая сила удара в живот ребкнка способна вызвать повреждения внутренних органов и внутреннее кровотечение, которое часто остактся незамеченным слишком долго. Парламентарий подчеркнула, что нынешние ремни безопасности рассчитаны на пассажиров ростом от 150 см, поэтому их использование без автокресла для маленьких детей представляет серьезную опасность.