В Беслане ограничат движение в Дни памяти жертв теракта 1-3 сентября

В Беслане с 1 по 3 сентября ограничат движение автомобилей в связи с проведением мемориальных мероприятий в Дни памяти жертв теракта. Об этом сообщает Госавтоинспекция Северной Осетии.

Полностью перекроют движение с 1 по 3 сентября на участке улицы Джибилова от переулка Лермонтова до переулка Кооперативный, а также на улице Героев от улицы Нартовская до школы №1. Кроме того, 3 сентября дополнительно ограничат проезд транспорта в связи с прохождением Крестного хода от школы №1 до мемориального кладбища «Город ангелов». Временные запреты коснутся участка улицы Джибилова от школы №1 до улицы Нартовская, а также отрезка улицы Нартовская от улицы Коминтерна до федеральной трассы «Кавказ».

Константин Соловьев