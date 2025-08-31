В Татарстане за сутки потушили 4 пожара

30 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана ликвидировали 4 возгорания, одно из которых произошло в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Татарстану.

За сутки пожарные 10 раз выезжали на ложные вызовы и 11 раз оказывали помощь другим экстренным службам. Спасатели 5 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах Татарстана происшествий не зарегистрировано.

Влас Северин