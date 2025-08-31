Не платившего целый год зарплату директора отдали под суд

В Новокуйбышевске Самарской области завершено расследование уголовного дела руководителя организации, обвиняемого в невыплате заработной платы сотрудникам, сообщило в воскресенье региональное СУ СКР.

По данным следствия, руководитель компании, оказывающей услуги по ремонту промышленного оборудования, с мая 2024 года не выплачивал сотрудникам зарплату и иные надбавки, установленные законом. Всего долг компании перед работниками предприятия составил более 6 млн руб.

Директору предъявлено обвинение в невыплате зарплаты за период свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Обвиняемый свою вину признал, в ходе следствия задолженность перед работниками была им погашена в полном объеме, тем не менее уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Васильев