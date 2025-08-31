Расходную часть бюджета Ижевска планируют увеличить на 900 млн рублей

Расходную часть бюджета Ижевска планируют увеличить на 900 млн руб., сообщил председатель гордумы Фарит Губаев по итогам заседания постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фарит Губаев, vk Фото: Фарит Губаев, vk

Основную часть средств планируется направить на дорожные ремонты и работы по благоустройству, включая модернизацию ливневок и содержание парков. Кроме того, дополнительные средства пойдут на софинансирование проектов инициативного бюджетирования и самообложения жителей.