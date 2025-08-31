В Казани за сутки произошло 172 ДТП, пострадал один человек

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 172 ДТП. В одном из них пострадал человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

За сутки были задержаны 9 водителей в состоянии опьянения и 3 человека без прав. К административной ответственности привлечены 2 пользователя электросамокатов и 4 велосипедиста за нарушения ПДД.

В территориальные отделы полиции доставлены 2 гражданина по подозрению в совершении преступлений.

Сотрудники ГИБДД оформили 66 случаев через центры обработки ДТП и 31 аварию непосредственно на местах происшествий.

Влас Северин