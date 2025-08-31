В КБР за сутки потушили 20 пожаров общей площадью 16 тысяч «квадратов»

Пожарно-спасательные подразделения Кабардино-Балкарии за минувшие сутки, 30 августа, потушили 20 возгораний общей площадью более 16 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В ликвидации пожаров участвовали 105 сотрудников с 21 единицей специальной техники. Наиболее крупное возгорание произошло в селе Виноградное Прохладненского района, где огонь сжег сухую траву на открытой территории площадью в 4 тыс. кв. м.

Поисково-спасательные операции в эти сутки не проводились, а на водных объектах республики происшествий не зафиксировано. Погибших и пострадавших нет.

Сегодня в Кабардино-Балкарии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит от +15°C до +34°C, в горах — от +9°C до +29°C. На туристических маршрутах в республике в настоящее время зарегистрированы 53 группы общей численностью 309 человек.

