Краевой подрядчик переносит офис из Березников в Пермь

По данным «СПАРК-Интерфакс» подрядная организация Пермского края — ООО «Дом.59» перерегистрируется в Перми, где является генподрядчиком по достройке моста через реку Чусовую.

Изменения в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены 25 августа 2025 года. Сейчас ООО зарегистрировано в Березниках, где занималось строительством ЖК «Любимов» в правобережной части города.

Дочерняя компания Корпорации развития Пермского края «Дом.59» была создана 21 декабря 2020 года. Само АО «Корпорация развития Пермского края» было создано в 2006 году региональными властями для разработки инвестиционных и инфраструктурных проектов, важных для экономики Прикамья и привлечения инвестиций. Выручка «Дом.59» в 2024 году составила 272 млн руб. чистый убыток — 57 млн руб. В КРПК перерегистрацию дочерней компании не прокомментировали.