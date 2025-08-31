В КЧР за сутки пожары охватили 6 га

В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки, 30 августа, произошло 10 пожаров в четырех районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Возгорания произошли в Черкесске, Усть-Джегутинском, Прикубанском и Карачаевском районах. Очагами пожаров становились сухая трава, пожнивные остатки, сено и мусор. Общая площадь огня составила свыше 6 га. Для ликвидации возгораний привлекли 45 человек и 14 единиц техники.

Происшествий на водных объектах в республике не зафиксировали. Пожарно-спасательные подразделения выезжали для ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия в Карачаевском районе.

Константин Соловьев