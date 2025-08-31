В Ордынском районе Новосибирской области отремонтируют дорогу за 329 млн рублей

Управление контрактной системы Новосибирской области объявило тендер на ремонт дороги в Ордынском районе. Работы запланированы на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Общая протяженность ремонтируемых участков составит 6,9 км, говорится в сообщении на портале «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 329,4 млн руб. Финансирование будет обеспечено из средств областного бюджета. Исполнитель гарантирует, что после ремонта асфальтное покрытие и дорожные знаки прослужат не менее пяти лет, а водопропускные трубы — не менее шести лет.

Все работы должны быть завершены к 11 сентября 2026 года.

Заявки принимаются до 18 сентября, итоги аукциона подведут 23 сентября.

Михаил Кичанов