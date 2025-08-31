В Москве осудили бывших гандболистов за договорные матчи на чемпионате Европы

Савеловский районный суд посчитал виновными семерых бывших гандболистов по делу об организации договорных матчей на юношеском чемпионате Европы в 2021 году. Им назначили штрафы от 300 до 350 тыс. руб., сообщил ТАСС.

Следствие установило, что спортсмены сборной России делали ставки на матчи со своим же участием. После этого они обеспечивали нужный для незаконного обогащения результат. Их судили по статье об оказании противоправного влияния на итоги спортивного соревнования. За это им грозило до пяти лет лишения свободы.

Среди осужденных — Дмитрий Кандыбин, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Ермолин, Георгий Кириленко и Александр Морозов, которого следствие посчитало организатором преступной схемы. Федерация гандбола России отстранила спортсменов от игр еще до вынесения судебного решения.

Мужской юношеский чемпионат для игроков до 19 лет прошел в августе 2021 года в Хорватии. Сборная России заняла на нем предпоследнее место.