Польша вернула на родину 15 украинцев, неоднократно нарушивших закон

Пограничная служба Польши выдворила 15 граждан Украины, которые представляли «угрозу общественной безопасности и порядку» в стране. Их принудительно доставили к границе и передали украинской стороне, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел и администрации Польши.

Выдворенных граждан Украины неоднократно судили за преступления и правонарушения, отметили в ведомстве. Их осуждали за хранение наркотиков, кражи, грабежи, подделку документов, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а также за организацию незаконного пересечения польской границы. Один из депортированных числился в списке лиц, чье пребывание в Польше признано нежелательным.

«Польша — дружелюбная и открытая для иностранцев страна. Однако мы не потерпим и не можем терпеть нарушений закона с их стороны, независимо от того, откуда они родом»,— заявила пресс-секретарь министерства Каролина Галецка.

Депортированных внесли в список лиц, чье пребывание в Польше нежелательно. Также им был выдан запрет на повторный въезд в Польшу на срок от 5 до 10 лет.