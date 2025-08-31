В Волжске на капремонт детского сада выделили 62,7 млн рублей

На капитальный ремонт здания детского сада № 8 в Волжске выделили 62,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В перечень задач входят ремонт конструктивных элементов, замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также монтаж сетей связи и современной системы автоматической пожарной сигнализации.

Работы должны быть выполнены в срок с 12 января по 30 июня 2026 года. Гарантия на результат работ установлена на 5 лет. Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа.

Влас Северин