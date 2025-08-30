В Белгороде при атаке ВСУ повреждено коммерческое здание

Вооруженные силы Украины атаковали при помощи беспилотника коммерческий объект в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате детонации поврежден фасад здания. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

По данным Минобороны, в ночь на 30 августа над Белгородской областью было уничтожено четыре беспилотника. Вячеслав Гладков сообщал о нескольких пострадавших.