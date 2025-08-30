Депутат Алешкинского округа Херсонской области Зоголь пострадал при атаке ВСУ

Сегодня вечером село Великие Копани Херсонской области подверглось атаке ВСУ с применением БПЛА. Под удар попал автомобиль депутата совета Алешкинского муниципального округа Алексея Зоголя. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

Атака произошла около 19:30 мск. Алексей Зоголь госпитализирован, его состояние уточняется. В результате атаки загорелся автомобиль. В нем находился еще один человек, о его состоянии не сообщается.

29 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о трех пострадавших в результате атак ВСУ.