Каллас заявила о нехватке у ЕС средств для финансирования Украины

Евросоюз испытывает огромную нехватку средств для финансирования Украины, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она призвала страны ЕС принять решение по российским замороженным активам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Нам нужно найти финансирование»,— сказала она на пресс-конференции в Копенгагене (трансляция велась на YouTube-канале DRM News). По словам госпожи Каллас, Бельгия и некоторые другие страны ЕС не хотят обсуждать конфискацию российских замороженных активов. Она пояснила, что для их присвоения нужно согласие всех стран ЕС, которого пока нет.

Евросоюз заморозил российские активы на сумму около €210 млрд из-за санкций в отношении России. Украина и некоторые страны ЕС, включая Эстонию, Литву и Польшу, заявили о необходимости ареста активов и их использования для поддержки Киева. Идею отвергли в том числе Франция, Германия и Бельгия, которой принадлежит большая часть активов.