Футбольный клуб «Уфа» забил четыре мяча «Чайке» из Ростовской области

Футбольный клуб «Уфа» одержал вторую победу в сезоне, обыграв со счетом 4:0 команду «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области. Матч седьмого тура Лиги PARI (Первой лиги) проходил на уфимском стадионе «Нефтяник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нигерийский нападающий Уильямс Чимези (слева) забил первый гол за команду из Башкирии

Фото: Идэль Гумеров Нигерийский нападающий Уильямс Чимези (слева) забил первый гол за команду из Башкирии

Перед седьмым туром башкирский клуб занимал 12-е место с пятью очками, а «Чайка» (дебютант лиги) была выше на три строчки с шестью баллами.

Первый гол в матче забил нигерийский новичок «Уфы» Уильямс Чимези, на 26-й минуте вышедший один на один с вратарем соперников после передачи Османа Минатулаева.

Удвоить преимущество «Уфа» смогла в начале второго тайма. Хорватский полузащитник Филип Мрзляк вошел в штрафную с правого фланга и «прострелил» вдоль ворот, где защитников и вратаря «Чайки» опередил Осман Минатулаев.

На 72-й минуте счет стал разгромным: отличился колумбийский форвард Дилан Ортис, головой замкнувший навес Данила Ахатова с правого фланга.

Тот же Дилан Ортис, проводивший вторую игру в сезоне, поставил точку в матче. На предпоследней минуте основного времени он поразил ворота гостей ударом из-за пределов штрафной площади, 4:0.

Следующим соперником уфимцев станет московское «Торпедо», матч с которым состоится 3 сентября в Химках.

Идэль Гумеров