Футболисты «Волги» вырвали победу у «Арсенала» в матче Первой лиги

В субботу, 30 августа, в матче седьмого тура Первой лиги футболисты ульяновской «Волги» принимали

тульский «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Волга» проигрывала по ходу встречи. Ульяновские футболисты вырвали победу в добавленное время в концовке матча.

Хозяева праздновали успех второй раз в сезоне. «Волга» набрала 7 очков и промежуточно расположилась в турнирной таблице на 11-й позиции. «Арсенал» находится на седьмом месте, имея 10 баллов.

Андрей Сазонов