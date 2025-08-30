В Волгограде ликвидировали открытое горение на рынке по ул. Михайлова

В Волгограде огнеборцы ликвидировали открытое горение на рынке по ул. Михайлова, 3. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сегодня там загорелись торговые павильоны. Медпомощь потребовалась 14 гражданам. На месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Ранее поступила информация о локализации пожара на 3,2 тыс. кв. м. Отмечалось, что сотрудники МЧС спасли шестерых и эвакуировали 600 человек.

Павел Фролов