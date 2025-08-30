МЧС предупреждает о приближении жары

В Оренбургской области днем 31 августа, преимущественно в восточных районах, ожидается усиление ветра, порывы до 20 метров в секунду, в большинстве районов жара +30 +33 градусов по Цельсию, сообщило в субботу ГУ МЧС по Оренбургской области, рекомендуя гражданам принять меры предосторожности.

Аналогичное предупреждение в субботу распространило и самарское ведомство, отмечая, что в регионе 31 августа ожидается жара до 31 градуса.

В Ульяновской области ГУ МЧС предупреждений не распространяло, синоптики обещают жару от 27 до 30 градусов.

Высокая температура наружного воздуха сохранится, согласно прогнозам, и 1 сентября.

Андрей Васильев