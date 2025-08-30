31 августа в Татарстане ожидается до +30 градусов и дожди

В воскресенье, 31 августа, на территории Республики Татарстан ночью и утром местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, а днем прогреется до показателей от +25 до +30 градусов.

В Казани ночью местами ожидаются небольшие дожди при температуре от +16 до +18 градусов. Днем осадков не предвидится, максимальная температура достигнет от +27 до +29 градусов.

Влас Северин