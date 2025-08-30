Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре силовики проверяют команду выходцев из Средней Азии

В Самаре правоохранительные органы начали проверку любительской футбольной команды Team Young, состоящей из выходцев из Средней Азии. Мигранты неоднократно нарушали общественный порядок, при этом почти каждая игра сопровождалась драками, провокациями и оскорблениями по национальному признаку.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Игры этой любительской команды на регулярной основе посещала большая группа болельщиков-земляков, оказывающая им всяческую силовую поддержку в случае конфликтов.

Предварительные данные оперативного мероприятия показывают, что несколько участников спортивного коллектива находились в России незаконно. Некоторые во время проверки находились в состоянии наркотического опьянения.

Андрей Сазонов