Цивилева объявила о запуске долгосрочного проекта «Военная медицина будущего»

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева в ходе заседания коллегии военного ведомства рассказала о развитии медицинского и социального обеспечения военнослужащих. Среди прочего она сообщила о запуске проекта «Военная медицина будущего».

«Проект имеет долгосрочный характер», — отметили в пресс-службе Минобороны.

По словам Анны Цивилевой, проект предполагает внедрение перспективных медицинских технологий в военных госпиталях, а также развитие госпитальной базы военных округов. Проект запущен по поручению министра обороны Андрея Белоусова. К реализации привлечены специалисты Минздрава, ФМБА и Минобрнауки. Проект предполагает использование современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, добавили в ведомстве.