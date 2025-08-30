ГУ МЧС Оренбургской области показало кадры горящей степи

В субботу вечером ГУ МЧС разместило в своем Telegram-канале видео горящей степи в районе Ириклинского водохранилища.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Как сообщило ГУ МЧС, сообщение о возгорании сухой травы в Гайском муниципальном округе, в районе сел Вишневое и Терекла поступило вечером 29 августа, огонь распространился на площадь 600 гектаров. Ликвидировать пожар спасательной службе удалось только в 7:20 утра. В ведомстве отмечают, что быстрому распространению пожара способствовал сильный ветер, однако спасателям удалось уберечь от огня населенные пункты.

Андрей Васильев