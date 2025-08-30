В Чебоксарах пять человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой

Пять человек были доставлены в больницу в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Чебоксарах. Об этом сообщает МВД по Чувашской Республике.

Авария произошла на Марпосадском шоссе, когда «Мицубиси Паджеро» столкнулся с автобусом маршрута 331, следовавшим из Чебоксар в Новочебоксарск.

По предварительной информации, 52-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

В больницу для осмотра и оказания медицинской помощи были доставлены пять человек: сам водитель-виновник, его пассажирка, а также трое пассажиров из автобуса. На момент аварии в общественном транспорте находилось около 12 человек. Оба водителя были трезвы, среди пострадавших несовершеннолетних — нет.

Влас Северин