При сходе поезда с рельсов в Египте погибли три человека, пострадали 54

В Египте с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда. По данным Минздрава страны, три человека погибли, еще 54 — получили травмы.

Как уточнило ведомство в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), поезд направлялся из Александрии в город Мерса-Матрух. Несколько вагонов сошли с рельсов в провинции Матрух на севере страны примерно в 15:30 по местному времени (совпадает с мск).

Издание Sada El-Balad пишет, что с рельсов сошли семь вагонов поезда. Два из них опрокинулись.