В Оренбурге только 59% МКД готовы к отопительному сезону

Из 3381 многоквартирного дома, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, опрессованы 1989 МКД, что составляет 58,8 % от общего плана.

Такая информация прозвучала на заседании оперштаба, прошедшем под председательством начальника управления ЖКХ администрации Оренбурга, сообщает пресс-служба администрации.

Отмечается, что в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов были предоставлены пакеты документов от 125 управляющих организаций, в то время как около 70 управляющих компаний документы в комиссию для получения паспортов готовности пока так и не сдали. При этом готовность объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта составляет от 75% (культура) до 96,6% (общеобразовательные учреждения).

Сети водоснабжения ООО «Оренбург Водоканал» имеют готовность 68,2% от плана, канализационная сеть — 70,1% от плана. Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс» сообщил о готовности 87% городских котельных и 80% центральных тепловых пунктов.

