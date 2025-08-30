Сийярто: Венгрия выступает против военной операции Евросоюза на Украине

Венгрия не поддержит решение об отправке миссии Евросоюза на Украину для обучения и подготовки военнослужащих ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с европейскими коллегами в Копенгагене.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке (слева), глава МИД Венгрии Петер Сийярто и заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас

«Венгрия не согласна на учебную миссию ЕС на Украине», — заявил господин Сийярто (его заявления на брифинге транслировал телеканал M1). По его словам, «это стало бы пересечением красной линии».

Также в X министр написал, что Будапешт не поддержит «ни одно решение, противоречащее нашим интересам или откладывающее мир».

Помимо этого Петер Сийярто выступил против готовящихся новых санкций ЕС в отношении российских энергетических компаний. По его словам, новые ограничения поставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.