YouTube отредактировал не спрашивая

YouTube начал редактировать видео с помощью ИИ без ведома пользователей. Крупные блогеры стали замечать это в своих роликах. Они обнаружили, например, что кожа и текстуры одежды на видео выглядят иначе, а в некоторых местах появляются «искусственные» детали. Обработка похожа на наложение AI-фильтра, а оно искажает авторское видео, отметил один из блогеров. В YouTube заявляют, что речь идет об эксперименте с короткими видео, который должен повысить четкость изображения. По словам представителя компании, платформа просто пытается обеспечить наилучшее качество контента. На вопросы о законности таких действий он не ответил.

Если руководство YouTube не внесет изменения в пользовательское соглашение, блогеры смогут объединиться и обратиться в суд, считает партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников: «У автора любого произведения есть нематериальное право на неприкосновенность, которое в том числе предполагает, что без его согласия какие-либо изменения в произведение вноситься не должны. Если уже поднялась волна возмущения, то, вероятнее всего, это приведет к тому, что либо они сейчас изменят политику, либо это дойдет до того, что пойдут какие-нибудь коллективные иски к YouTube.

А учитывая, что уже в США есть несколько разбирательств, связанных с тем, что правообладатели контента вообще не хотят, чтобы без их согласия обучали искусственный интеллект, потому что это рассматривается как способ использования, а за любое использование надо платить. Просто в нашей юрисдикции такие вещи гораздо сложнее проходят, так как у нас не развит институт коллективных исков. В иностранных юрисдикциях во многих достаточно широкий подход к этому. Какие хочешь права, такие и защищай.

Каких областей права касается этот вопрос? Здесь, может быть, наверное, как-то затрагиваться могут персональные данные. Речь идет об изменении изображения конкретного человека, о праве на изображение. И, понятно, интеллектуальная собственность с точки зрения контента в любом случае здесь затрагивается. Что в данном случае может сделать YouTube? Для них самый адекватный путь — это открыто объявить о том, что они делают, ввести какие-то правила применения или неприменения этих технологий, согласие, включение или отключение этой функции самим владельцем канала».

В своем заявлении YouTube подчеркивает, что использует для обработки видео именно технологию машинного обучения, а не генеративные нейросети. Однако это очень схожие понятия, которые по-сути означают одно и то же — вмешательство в исходный материал, отмечают собеседники “Ъ FM”. А детекторов для распознавания таких изменений в видео не существует, говорит основатель и генеральный директор IT-компании Sistemma Сергей Зубарев: «Улучшение качества видео или выравнивание видео у YouTube существует достаточно давно. Кто пользовался YouTube как платформой для размещения видео, заметили, что между тем, как видео загружается, и после того, как оно будет опубликовано, проходит время, иногда несколько часов.

Вот за это время YouTube делает такие косметические какие-то улучшения, которые, по его мнению, могут улучшить пользовательский опыт. С точки зрения технической это нейросеть, которая обрабатывает видео, скорее всего, не на лету, а разово при загрузке, потому что, если на лету, это миллиарды видео, и никаких ресурсов в принципе в мире не хватит, чтобы это постоянно крутить.

Может ли обработка контента использоваться как материал для обучения нейросетей? Они действительно обучают. Очень много прав, на которые мы соглашаемся, когда ставим галочку по регистрации Google-аккаунта. Но для обучения не требуется изменять текущее видео. Может быть подмена по желанию, вплоть до убирания какого-то объекта, либо добавления, либо замены.

Детекторов использования ИИ не существует. Дело в том, что любой детектор — это алгоритм, который программируется. И любой алгоритм можно обойти. Единственная возможность, как мне видится сейчас, которая могла бы сработать, это маркировка генерированного контента. И таким же образом можно помечать видео. Гораздо сложнее с текстами, но здесь, наверное, уже будет регулирование самих производителей. Теперь фактчекинг видео должен быть, наверное, какого-то другого уровня. Скорее всего, скоро такие официальные площадки обяжут помечать свои видео, для того чтобы можно было потом понять, что это видео сгенерировано либо нет».

YouTube анонсировал введение инструментов с искусственным интеллектом в июне. Для премиум-пользователей платформа добавили функцию «Обзорный клон» — фактически, более умную версию поисковика на платформе.

Руководство площадки также заявляло, что планирует использовать ИИ-инструменты для определения возраста пользователей. Это должно помочь в ограничениях контента для несовершеннолетних.

