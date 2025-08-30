Путин увеличил количество стипендий за прорывные разработки в области вооружений

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении количества стипендий для молодых ученых и конструкторов. Они будут выдаваться за прорывные разработки в области вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ученым, конструкторам, технологам и другим инженерно-техническим работникам организаций, исполняющих гособоронзаказ, будут предоставлять 650 стипендий в год вместо 500. Специалистам и молодым работникам (до 35 лет включительно) будут выделять 1950 стипендий в год вместо 1500.

Документ вступит в силу 1 января 2026 года.