«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в гостевом матче со счетом 5:3

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в гостевом контрольном матче обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:3.

За «Ак Барс» дубль оформил Михаил Фисенко, а также отличились Алексей Марченко, Дмитрий Яшкин и Брендон Биро. У «Нефтехимика» голы забили Евгений Митякин, Дамир Жафяров и Жан-Себастьен Ди.

Этот матч стал последним для обеих команд в предсезонной подготовке. «Ак Барс» начнет регулярный чемпионат 6 сентября выездной игрой против «Металлурга». «Нефтехимик» сыграет свой первый матч 7 сентября дома против «Северстали».

Влас Северин