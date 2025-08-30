В сентябре начнется переселение азербайджанцев в карабахский Агдам

Спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов сообщил, что в сентябре начнется переселение азербайджанцев в город Агдам в Карабахе. Он добавил, что часть исторического центра города будет восстановлена к концу 2026 года.

«Восстановительные работы в Агдаме идут полным ходом. В городе ведутся очень серьезные инфраструктурные работы»,— сказал Эмин Гусейнов журналистам (цитата по Report).

Глава Азербайджанских железных дорог Ниджат Гулиев также сообщил, что 30 августа из Баку в Агдам отправился первый пассажирский рейс. Рейсов между городами не было 32 года.

В 2024 году началось переселение азербайджанцев в город Ханкенди (бывший Степанакерт). Территория Карабаха отошла Азербайджану в 2023 после войны с Арменией.