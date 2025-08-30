Крупнейший пермский подрядчик судится со своим бывшим директором

АО «Уралмостострой» обратилось в суд с исковым заявлением к бывшему директору Игорю Соболеву о взыскании убытков в размере 28 млн руб. из-за вывода денежных средств в рамках заключенного мнимого договора аренды спецтехники с экипажем. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 23 октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также, по данным электронного правосудия, «Уралмостострой» обратился с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства господина Соболева на счетах в банках, а также на его имущество и имущественные права.

В обоснование ходатайства пермский подрядчик указывает, что в случае удовлетворения иска существует угроза невозможности исполнения судебного акта в связи с недобросовестностью действий Игоря Соболева.

Арбитражный суд принял решение частично удовлетворить заявление о принятии обеспечительных мер. Тем самым наложить арест на денежные средства на счетах в банках и принадлежащего ему имущества в пределах 28 млн руб.

Напомним, что 4 июля 2025 года пермское АО «Уралмостострой» сменило директора. Игорь Соболев, руководивший подрядчиком с 2017 года, покинул пост по состоянию здоровья. Новым руководителем общества стал Василий Чекуров.