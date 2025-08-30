Страховые расплатились за «ковры»

Страховщики выплатили 500 млн руб. за задержки авиарейсов с начала 2025 года. Пиковые периоды по количеству страховых случаев — майские праздники, с 5 по 8 июля, а также с 19 по 22 июля, сообщили в «Альфа Страховании». С мая по август число задержек от 60 минут увеличилось более чем втрое год к году — до 46 тыс. случаев. А задержки от четырех часов — в 4,5 раза, до 9,7 тыс. Несмотря на риски отмен и задержек, только 10% пассажиров покупают страховку, отметили в компании. Годовой объем выплат по страховым случаям может превысить 1 млрд руб., считают в Национальном рейтинговом агентстве. Из-за этого полисы могут подорожать на 20%.

На повышение цен повлияет скорее не увеличение спроса, а рост рисков, считает адвокат Kislov.Law Сергей Кислов: «Сейчас у страховых компаний, очевидно, будет значительно повышаться тариф как для авиаперевозчиков, которые страхуют свою ответственность перед пассажирами, так и перед пассажирами, которые покупают соответствующие страховки. У нас был длительный период отличной работы авиаперевозчиков. И все это сформировало у потребителя достаточно простой подход. А сейчас рынок столкнулся с тем, что, по большому счету, опять возникает проблема: является ли это задержка форс-мажором и страховым случаем, не является ли это каким-то исключением по военным рискам и прочее.

Любой человек, который стоит перед выбором покупать страховой полюс или не покупать, все равно испытывает сомнения. По ментальности люди устроены таким образом, что они скорее надеются на лучшее. Безусловно, 10% — это большой уровень вовлечения и прекрасная статистика. И она будет расти в зависимости от частоты введения "ковров".

Как цены на полисы отреагируют на рост интереса к страховке? Это будет даже не из-за спроса, а из-за риска, который у нас увеличивается. Получается то, что любой человек, который летит через Москву, уже подвергается рискам, связанным с потерей пересадки, с задержкой. Убежден в том, что именно эти риски повлияют на увеличение спроса на полисы».

При этом компании могут изменить условия выплат еще более радикально. Например, они могут перестать считать страховым случаем задержки рейса из-за угрозы БПЛА, отметил в беседе с “Ъ FM” руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь: «Страховые компании могут сузить объем страхового покрытия, то есть уменьшить какие-то риски, которые кажутся им наиболее вероятными и которые могут приводить к тому, что это страхование будет нерентабельным. Поэтому я не исключаю, что страховые компании могут исключить риски или просто прописать в виде исключения, что не является страховым событием.

Например, задержка рейса, связанная с планом "Ковер", каким-то образом формализовать этот риск, который им кажется наиболее вероятным. Страховые компании, как правило, действуют с упреждением. Если они понимают, что такой риск есть, но они просчитать его не могут, то они, как правило, завышают тариф, чтобы, в конце концов, не оказаться в убытке. И они могут увеличить, например, стоимость страхового полиса в стандартных условиях».

Крупнейшие страховщики — «Сбер», «Альфа Страхование» и «Ренессанс Страхование» — в мае стали рассматривать дела по задержкам рейсов в упрощенном порядке из-за большого объема запросов.

