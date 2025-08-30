В Самарской области организатора аттракциона «зиплайн» суд направил в СИЗО

По ходатайству следствия суд вынес решение о заключении под стражу на два месяца организатора экстремального аттракциона «зиплайн», во время катания на котором в Кинельском районе Самарской области погибли молодые мужчина и женщина из Ульяновска. Об этом в субботу сообщило СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Трагедия случилась 23 августа. 37-летние мужчина и женщина из Ульяновска воспользовались услугами экстремального аттракциона «зиплайн» в Кинельском районе. Зиплайн (переводится как застежка-молния) — это спуск людей по натянутому канату (металлическому тросу) на специальных роликовых блоках. Движение происходит благодаря силе тяжести за счет перепада высот. Скорость движения зависит от наклона троса, его длины и веса участников.

По пока не установленным причинам трос оборвался и молодые люди упали с 30-метровой высоты. Мужчина скончался на месте происшествия, женщина умерла от полученных ранений в тот же день в больнице. 25 августа региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Обвинение было предъявлено организатору аттракциона. Согласно санкциям вменяемой статьи, в случае признания судом вины, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Проводятся необходимые экспертизы.

Следствию также предстоит установить, проходил ли аттракцион обязательные аттестацию и сертификацию в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов», а также проводилась ли специализированной организацией проверка аттракциона перед началом сезонной работы (этим должен заниматься гостехнадзор), и если нет, то почему.

Андрей Васильев