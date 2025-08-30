Во Франции машина въехала в толпу людей

В городе Эвре на севере Франции автомобиль въехал в толпу людей. Один человек погиб, еще пятеро пострадали — двое из них находятся в критическом состоянии. BFMTV уточняет, что ДТП произошло в ночь на 30 августа в центре города.

Прокуратура Эвре предполагает, что водитель наехал на людей умышленно, передает Le Figaro. Аварии предшествовала ссора в баре с участием нескольких мужчин и одной женщины. В заведении в момент ДТП находилось около 100 человек, часть из них — на улице.

Задержаны три человека — двое мужчин и одна женщина. Местные власти уточнили, что любые «террористические, расистские или иные» мотивы исключены.