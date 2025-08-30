В Прикамье начали штрафовать водителей за использование телефона за рулем

В Пермском крае уличные камеры начали фиксировать нарушения, связанные с использованием телефона за рулем, сообщает v-kurse.ru со ссылкой на краевой главк МВД. Издание уточняет, что в тестовом режиме фиксация проходит с 11 августа. Штраф за использование телефона за рулем составляет 1, 5 тыс. руб. Сколько с момента начала фиксации водителей получили штраф, полиция не раскрывает.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» уточнили, что функцией фиксации нарушений, связанных с использованием телефона за рулем, оснащены 150 из 360 стационарных комплексов фото- и видеофиксации, установленных в регионе.