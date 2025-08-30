Зарубежные СМИ: Приведет ли решение суда США к отмене пошлин Дональда Трампа?

Торговые пошлины Дональда Трампа могут отменить — Апелляционный суд США признал их незаконными. Решение касается почти всех тарифов, которые американский президент ввел в апреле, по мнению суда, Трамп превысил свои полномочия. Сам глава Белого дома уверен в ошибочности таких выводов. А отмена пошлин станет для США полной катастрофой, заявил Трамп в соцсетях. Пошлины останутся в силе как минимум до 14 октября. К этому времени администрация президента может подать апелляцию в Верховный суд. Зарубежные СМИ допускают, что Белый дом был готов к такому сценарию. А иски по поводу законности тарифов начали появляться еще в мае. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua Roberts / File Photo / Reuters Фото: Joshua Roberts / File Photo / Reuters

Таможенные пошлины стали для Дональда Трампа главным инструментом внешней политики, пишет CNN. С их помощью он меняет не только мировую экономику, но и условия отношений с союзниками и противниками. Если суд признает полномочия Трампа по установлению тарифов незаконными, Белому дому придется добиваться амбициозных целей президента другими способами, отмечает телеканал.

Источники Reuters говорят, что администрация Трампа предвидела такой исход и ищет способы сохранить тарифы с помощью других законов. Агентство напоминает, что решение Апелляционного суда основано на двух исках: один подан пятью американскими компаниями, а другой — 12-ю штатами США. Заявители настаивали, что менять размер сборов, в том числе и пошлин, можно только с одобрения Конгресса. Трамп же ввел тарифы в обход этой процедуры.

Лазейкой для Трампа стал закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, сообщает Associated Press. Он позволяет президенту вводить санкции и регулировать торговые отношения с другими стран во время ЧС. При этом суд признал незаконными не все пошлины, введенные в апреле. Речь идет только о 10% почти для всех торговых партнеров США и повышенных тарифах для стран, которым США импортирует больше, чем экспортирует. Агентство подчеркивает, что чрезвычайное положение Трамп объяснил именно дефицитом торгового баланса. Белый дом уже использовал этот закон раньше, когда Трамп ввел пошлины против Канады, Мексики и Китая. Тогда Вашингтон объяснил решение незаконным потоком мигрантов и наркотиков через границу США, за которыми эти страны не следили.

До Трампа ни один американский президент не использовал эту норму для введения пошлин, отмечает The Washington Post. Чаще он применялся для введения экономических санкций.

По словам источников Bloomberg, у Белого дома есть другие варианты, как ввести тарифы через федеральные органы, даже несмотря на ожидаемую апелляцию. Администрация, например, прибегала к Закону о расширении торговли, чтобы ввести пошлины полупроводники. В то же время, другие варианты не дадут вводить торговые ограничения так же быстро, как и через закон о чрезвычайных полномочиях президента, отмечает Bloomberg.

