Бастрыкин поручил проверить затопление дома в Черкесске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жильцов дома в Черкесске, где три года подвал затапливается канализационными стоками, а горячую воду отключили на две недели. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жители многоквартирного дома в переулке Одесском разместили в социальной сети видеообращение о нарушении их прав. Здание 1988 года постройки страдает от значительного износа инженерных сетей. На протяжении трёх лет подвал систематически заливается канализационными водами.

Коммунальные услуги поступают с перебоями. После аварии в августе 2024 года горячая вода в квартиры не подаётся уже около двух недель. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции и локальные ремонтные работы не принесли результата.

Следственное управление СК по Карачаево-Черкесской Республике организовало процессуальную проверку. Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя регионального СУ Очиру Унгунову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Тат Гаспарян