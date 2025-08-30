В Дагестане закрыли леса до 5 сентября
Власти Дагестана запретили гражданам находиться в лесах и заезжать туда на транспорте с 30 августа по 5 сентября из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Временные ограничения введены распоряжением Комитета по лесному хозяйству Дагестана в связи с пожарной опасностью IV и V классов.
Руководители лесничеств получили указания организовать круглосуточные дежурства на диспетчерских пунктах и уведомить жителей через районные медиа о действующих запретах, связанных с угрозой возгораний в лесных массивах.
Силы и средства Дагестанского лесопожарного центра переведены в режим повышенной готовности.