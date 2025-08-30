Участие в торгах на КРТ Разгуляя может принять «Брусника»

Основным претендентом на проект реновации Городских горок и Разгуляя является уральский девелопер «Брусника», сообщил «Ъ-Прикамье» собеседник на девелоперском рынке.

«Территория Разгуляя — одна из привлекательных для инвесторов. Здесь расположено несколько объектов культурного наследия, достопримечательное место. Однако решение об участии в торгах инвестор сможет принять только после публикации необходимой торговой документации, где содержатся все условия реализации проекта»,— подчеркнули в «Бруснике».

Осенью 2024 года компания группы выиграла на торгах в Перми право КРТ в районе «Тихого Компроса» и ул. Ярославского, Лодыгина и Солдатова (6,53 га).

На этой неделе региональное минимущество опубликовало проект приказа о принятии решения по комплексному развитию территории (КРТ) жилой застройки, ограниченной ул. Красновишерской, Фрезеровщиков, Краснокамской в пермском микрорайоне Городские горки, а также территории вдоль Северной дамбы и ул. Екатерининской в микрорайоне Разгуляй. Согласно проекту, общая площадь земли, планируемой к реновации, составляет 15,97 га, а завершить ее освоение надо в течение десяти лет. Стройкой займется инвестор, выбранный на торгах.