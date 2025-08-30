МВД: за семь месяцев мошенники дистанционно выманили у россиян 120 млрд рублей

За семь месяцев 2025 года ущерб от IT-преступлений в России вырос на 16%, до 119,6 млрд руб. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

В январе-июле было выявлено 424,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Это на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их количество выросло до 39,2%.

Больше половины IT-преступлений (51,8%) относят к категориям тяжких и особо тяжких (220,1 тыс.) Их число увеличилось на 7,4%. Почти две трети (62,5%, или 265,6 тыс.) преступлений совершают путем кражи или мошенничества, еще 17,2% (73 тыс.) связаны со сбытом наркотических средств.

На этой неделе Минцифры опубликовало для общественного обсуждения второй пакет антифрод-мер, разработанных правительством. Предлагается в том числе блокировка связи по IMEI-номеру и уголовная ответственность за DDos-атаки.

