Объем инвестиций в основной капитал удмуртских компаний вырос на 10,9% за год

По итогам первого полугодия 2025 года инвестиции в основной капитал организаций Удмуртии достигли 91,1 млрд руб. с ростом на 10,9% к результату первых 6 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба Удмуртстата. В целом по РФ рост составил 4,3%.

На одного жителя республики пришлось 63,7 тыс. руб., что соответствует 7 месту среди регионов ПФО. Основные направления вложений — закупка машин и оборудования (34,8%), жилые объекты (28,5%), а также расходы на нежилые здания и улучшение земель (26,2%).

Доля крупных организаций Удмуртии в объеме инвестиций составила 62,9% или 57,3 млрд руб. Из них свыше 40 млрд руб. — собственные средства компаний. Из бюджетов всех уровней крупным организациям региона поступил 9,1 млрд руб. Оставшиеся 8,2 млрд — это кредитные средства, средства внебюджетных фондов (около 600 млн руб.) и прочие.

Среди крупных компаний основная доля инвестиций традиционно приходится на обрабатывающие производства (33,9%) и добычу полезных ископаемых (23,8%), на третьем месте — сельское хозяйство (8,6%).